中国信用市场观察：风险偏好降低料将分化债市表现--PDF版本****

中原期货：郑商所菜粕期货短期将进入振荡格局
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
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随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透台北4月20日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,561亿台币。
--上车盘买少见少，全港尺价低于1万港元的放盘住宅单位仅3,841个，按月减15%，九龙区仅73个急跌三成；连楼价落后大市的深井浪翠园，尺价已升穿1万港元关口，上车更困难。