中国信用市场观察：风险偏好降低料将分化债市表现--PDF版本****

中原期货：郑商所菜粕期货短期将进入振荡格局

随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。