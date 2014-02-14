更新版 2-台湾货币市场：短率持稳，资金偏松令364天期存单标低于预期

* 短率续稳在低位

* 364天期存单利率标低于预期

* 天候欠佳稍有影响通货回笼速度

* 通货回笼时间将延长至下周

* 短票利率向下测试略见压 (更新拆款、通货回笼及存单数据)

记者 詹静宜

路透台北2月14日 - 台湾银行间短率周五续稳在低位。银行资金调度人士认为，近期天候欠佳稍有影响通货回笼速度，令银行间资金持续分配不均；不过整体资金仍偏松，不仅今日交割五年期公债400亿台币无碍资金调度，连364天期存单得标利率亦低于预期，下周短率料将续处区间低位。

台湾央行稍早公布，1,200亿台币的364天期存单标售加权平均得标利率为0.572%。低于预期。 市场人士指出，本月央行扩大冲销364天期存单，吸引更多资金竞标，投标倍数提高到2.94倍，让得标利率未如预期走高反较上月走跌，整体资金仍显宽松。

展望下周，他们表示，受到湿冷天气影响，今年通货回笼速度较预期来得慢，预期今年通货回笼期间将延长至下周，且下周紧缩因子仅有周一交割1,200亿台币364天期存单，料下周资金情势将依旧偏松，短率可望持稳在既有区间低位。

“最近天气阴雨绵绵影响通货回笼速度，回笼时间可能因此延长。”一位大型官股银行资调人士称。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周五通货回笼约110.07亿台币，连续七日通货回笼已达1,933.55亿，累计发行数续降至1.769兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收报0.386%；今日区间在0.295-0.410%，同上日；一周拆款利率成交在0.380-0.430%，上日区间亦同。

**短票利率向下测试略见压力**

短票市场方面，大型票券商资调人士表示，周五发票量略增，算是本周以来最大量，下周发票量则大致持平于本周，短票利率则因向下测试略显压力而将暂稳在既有区间。

“这周末资金需求有稍大些!”一位票券商交易员说。

展望下周，大型票券商资调人士指出，由于多数银行仍坚守成交利率在0.60%上方，略有增添短票利率向下测试的难度，加以部分银行资金仍偏紧，预期下周短票利率仍将持在既有区间低位。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，大致持平于上日。

台湾央行周五共发行999亿台币存单，相较存单到期金额895亿台币，存单发行余额增104亿。

下周央行存单到期金额为1兆(万亿)1,653.7亿台币，落点分别为周一3,192.7亿、周二881.5亿、周三587亿、周四3,393.5亿、周五3,599亿。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为负329亿台币，至周日累计超额准备为负2,749亿、加计前期1%的超额准备为689亿台币。

**RP利率大致持平**

债券市场附买回(RP)利率周五大致持平上日。今日有400亿台币的公债发行，加上月中资金需求高峰回复正常，投信见到赎回，寿险也见走钱，市场资金虽然充足但不致浮滥，令利率持在区间。

市场交易人士并指出，今日是中国元宵节及西洋情人节，部分交易员自行休假，交易亦较为清淡，调度需求以有新券交割的机构为主，多数证券商及票券商也无意于资金需求较大时议价，今日均以近期利率成交，待下周再观察市场资金水位变化。

〞投信今天有明显的赎回，而且月中用钱需求浮现，市况逐步恢复一般正常操作。〞一位证券商交易员说。

另名票券商交易员则指出，近来央行冲销力道不弱，亦见部分投信转往银行定存，解除较低利率的RP承作。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同；较长天期公司债见成交0.67-0.68%。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则低见0.46-0.48%，也和上日相同。