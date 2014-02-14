台湾股市：收高，但向上逢压力区下周料落入盘整

路透台北2月14日 - 台湾股市周五收高0.54%，并重回8,500点整数关卡。不过分析师认为，下周消息面落入清淡，且电子业逐渐进入淡季，预料指数盘整向下寻求支撑的机率不低。

台湾加权股价指数 收盘升0.54%至8,513.68点；成交初值 为896.84亿台币，上日修正后为766.88亿。

保德信投信协理叶献文说，“接下来进入电子业的淡季，难免有压力，而且外资大幅汇出没多久。”

不过他则认为，日前外资大幅卖超，但在汇市中汇出的力道与卖超金额不成比例，主要还是大部分外资的钱虽先撤出股市，但还没有决定是否就撤出台湾，因此短期以现金的方式停留。

周四外资及陆资在台股卖超10.66亿台币，转买为卖；2月为止外资和陆资在台股已大卖728亿台币。

本地时间14:11台币兑美元则是升1.08角，报30.3台币。而周五塑化类股指数 收升0.64%、食品类指数则升1.36%；而电子类指数周五则是收升0.61%。