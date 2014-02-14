台湾股市：收高，但向上逢压力区下周料落入盘整

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透台北2月14日 - 台湾股市周五收高0.54%，并重回8,500点整数关卡。不过分析师认为，下周消息面落入清淡，且电子业逐渐进入淡季，预料指数盘整向下寻求支撑的机率不低。
台湾加权股价指数 收盘升0.54%至8,513.68点；成交初值 为896.84亿台币，上日修正后为766.88亿。
保德信投信协理叶献文说，“接下来进入电子业的淡季，难免有压力，而且外资大幅汇出没多久。”
不过他则认为，日前外资大幅卖超，但在汇市中汇出的力道与卖超金额不成比例，主要还是大部分外资的钱虽先撤出股市，但还没有决定是否就撤出台湾，因此短期以现金的方式停留。
周四外资及陆资在台股卖超10.66亿台币，转买为卖；2月为止外资和陆资在台股已大卖728亿台币。
本地时间14:11台币兑美元则是升1.08角，报30.3台币。而周五塑化类股指数 收升0.64%、食品类指数则升1.36%；而电子类指数周五则是收升0.61%。
展望下周，他预期，日前较弱的非电子股表现有望优于电子股，如塑化、食品股都可能是相对强劲的族群；而若3月立法院能够顺利将两岸服贸协议排入议程讨论，未来金融股的表现也会是重点之一。(完)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。