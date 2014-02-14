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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 14:17 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收高，创近四个月最佳单周表现

路透首尔2月14日 - 韩元 周五在本地市场收高，创近四个月最佳单周表现，受益于韩股上扬，以及美元在疲弱的美国数据打压下回落。

韩元兑美元 本地收报1,063.7，周四本地收报1,066.4。韩元兑美元早盘曾高见1,060.5，为1月15日以来最强。

韩元兑美元本周收涨1%，创2013年10月18日止当周以来最大单周百分比涨幅。(完)

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