人民币衍生品：外汇掉期多数下跌，因本币流动性宽松且远期结汇较重

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透北京2月14日 - 中国境内外汇掉期市场中，美元兑人民币掉期 多数期限近日下跌，因节后客盘远期结汇压力加重打压长端，且本币流动性相对宽松，令短端降至0（利率平价）附近。
其中1年期 美元升水周五时曾触及165个点子的近三周低点，其后在200点子下方持续振荡。短端1周 、2周 期限一度成交于0，此后稍做反弹。
交易人士称，春节长假过后企业陆续复工，客盘结汇给即期和远期都带来压力。而受节后人民币流动性宽裕影响，短端本外币利差缩窄，令美元升水回到平价附近。
一股份行交易员称，短端升水下跌导致长端失去支撑，也加大了长端升水跌势。这是因为短端升水的下探令长短期限之间的套利行为（做空短端并做多长端）成本上升，使得套利难以为继并止损出局。
中国银行间市场资金供给有增无减，七天期回购加权利率周五补跌，加速下行约60个基点(bp)至4.4%附近，隔夜品种则续降逾40bp，二者点差较上日有所缩窄。
即期方面，人民币兑美元即期 周五连续第四天收低，盘中及收盘均刷新年内低位，本周累计下跌了0.05%。虽然中间价高开令早盘一度走升，午间客盘结汇也再占上风，但大行购汇数次发力后，人民币仍以贬值告收。 （完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。