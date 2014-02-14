人民币衍生品：外汇掉期多数下跌，因本币流动性宽松且远期结汇较重

路透北京2月14日 - 中国境内外汇掉期市场中，美元兑人民币掉期 多数期限近日下跌，因节后客盘远期结汇压力加重打压长端，且本币流动性相对宽松，令短端降至0（利率平价）附近。

其中1年期 美元升水周五时曾触及165个点子的近三周低点，其后在200点子下方持续振荡。短端1周 、2周 期限一度成交于0，此后稍做反弹。

交易人士称，春节长假过后企业陆续复工，客盘结汇给即期和远期都带来压力。而受节后人民币流动性宽裕影响，短端本外币利差缩窄，令美元升水回到平价附近。

一股份行交易员称，短端升水下跌导致长端失去支撑，也加大了长端升水跌势。这是因为短端升水的下探令长短期限之间的套利行为（做空短端并做多长端）成本上升，使得套利难以为继并止损出局。

中国银行间市场资金供给有增无减，七天期回购加权利率周五补跌，加速下行约60个基点(bp)至4.4%附近，隔夜品种则续降逾40bp，二者点差较上日有所缩窄。