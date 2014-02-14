日本股市：震荡交投中降至一周低点，日圆走强打压市场人气

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透东京2月14日 - 日本股市日经指数周五在震荡交投中降至一周低点，回吐稍早涨幅，因日圆走强打压市场人气，且一些投资者在周末前缩减风险敞口。
日经指数 收低1.5%，创2月6日以来最低收盘位14,313.03点，盘中一度高见14,678.71点。该指数本周收低1.0%，为连续第六周周线下跌。
由于美国市场下周一逢假期休市，交易商称外资不愿在长周末前持有大量仓位。
东证股价指数 下跌1.3%至1,183.82点。
JPX-日经400指数 跌1.3%至10,711.29点。(完)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。