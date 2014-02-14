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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 14:28 BJT

日本股市：震荡交投中降至一周低点，日圆走强打压市场人气

路透东京2月14日 - 日本股市日经指数周五在震荡交投中降至一周低点，回吐稍早涨幅，因日圆走强打压市场人气，且一些投资者在周末前缩减风险敞口。

日经指数 收低1.5%，创2月6日以来最低收盘位14,313.03点，盘中一度高见14,678.71点。该指数本周收低1.0%，为连续第六周周线下跌。

由于美国市场下周一逢假期休市，交易商称外资不愿在长周末前持有大量仓位。

东证股价指数 下跌1.3%至1,183.82点。

JPX-日经400指数 跌1.3%至10,711.29点。(完)
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