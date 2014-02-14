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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 14:28 BJT

韩国股市：创下月内最高收盘水准，风险偏好改善促使投资者敲入权重股

路透首尔2月14日 - 韩国股市周五升至本月迄今的最高点，因风险偏好改善，鼓舞投资者买入现代汽车等权重股。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高0.7%，报1,940.28点，为1月29日以来最高收位。韩股本周上涨0.9%，几乎扳回前一周约1%的全部跌幅。

成交量较平常略低，有3.158万亿韩元股票易手，低于5日均值3.552万亿韩元。上涨股与下跌股的档数比接近2:1。

现代汽车 继在前三个交易日累计跌去3%后，今日上扬2.4%。（完）
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