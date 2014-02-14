韩国股市：创下月内最高收盘水准，风险偏好改善促使投资者敲入权重股

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透首尔2月14日 - 韩国股市周五升至本月迄今的最高点，因风险偏好改善，鼓舞投资者买入现代汽车等权重股。
韩国综合股价指数(KOSPI) 收高0.7%，报1,940.28点，为1月29日以来最高收位。韩股本周上涨0.9%，几乎扳回前一周约1%的全部跌幅。
成交量较平常略低，有3.158万亿韩元股票易手，低于5日均值3.552万亿韩元。上涨股与下跌股的档数比接近2:1。
现代汽车 继在前三个交易日累计跌去3%后，今日上扬2.4%。（完）
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。