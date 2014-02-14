中国股市：沪综指收创一个半月新高，短暂调整后重拾升势

路透北京2月14日 - 中国股市沪综指周五收升至一个半月新高。分析师指出，今日公布的宏观经济数据令市场对经济悲观预期有所缓解，且春节后流动性较为宽松，大盘在经历昨日短暂调整后，今日重拾升势。

沪综指 收报2,115.848点，涨17.447点或0.83%，此前收盘高点为去年12月31日的2,115.98点；本周该指数累计涨幅3.5%，为五个月来最大。上证A股今日成交额972亿元人民币，上日为1,242亿元。

“还是市场情绪的改善，依据也在于流动性改善、IPO空窗期和两会政策红利预期，最近每天(至少)都有七、八支股票涨停，这里边很多都是主题板块。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他并认为，今日数据虽令市场对经济悲观的看法有所缓解，但总体对市场影响不大。

中国今年1月CPI低位持稳，预示物价温和上涨格局将在今年延续，一方面对决策者而言通胀风险尚不足虑；另一方面，除非出现硬着陆或其他特殊情况，出现通缩局面的可能性亦不大。