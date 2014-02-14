中国股市：沪综指收创一个半月新高，短暂调整后重拾升势

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透北京2月14日 - 中国股市沪综指周五收升至一个半月新高。分析师指出，今日公布的宏观经济数据令市场对经济悲观预期有所缓解，且春节后流动性较为宽松，大盘在经历昨日短暂调整后，今日重拾升势。
沪综指 收报2,115.848点，涨17.447点或0.83%，此前收盘高点为去年12月31日的2,115.98点；本周该指数累计涨幅3.5%，为五个月来最大。上证A股今日成交额972亿元人民币，上日为1,242亿元。
“还是市场情绪的改善，依据也在于流动性改善、IPO空窗期和两会政策红利预期，最近每天(至少)都有七、八支股票涨停，这里边很多都是主题板块。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他并认为，今日数据虽令市场对经济悲观的看法有所缓解，但总体对市场影响不大。
中国今年1月CPI低位持稳，预示物价温和上涨格局将在今年延续，一方面对决策者而言通胀风险尚不足虑；另一方面，除非出现硬着陆或其他特殊情况，出现通缩局面的可能性亦不大。
沪深300指数 收报2,295.575点，涨0.7%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报2,290.4点，涨0.52%，成交448,477手。（完）
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。