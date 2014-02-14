中国债市：利率互换因流动性较宽而续跌，短端跌幅略甚

路透上海2月14日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五继续走低。市场人士表示，受益于银行间市场流动性充裕，IRS今日走低幅度较上日较为明显，其中短端跌幅略甚，而未来IRS能否持续下跌仍将取决于资金面状况。

“今天fixing(回购定盘利率)下去了以后，IRS跟着往下走了一点，主要是短端带动的，一年期repo下了近5BP(基点)。”上海一银行交易员称。

他指出，还要看看下周资金利率能不能继续回落吧，毕竟有缴税和缴准因素的干扰，还有需要关注央行公开市场动向。

上海另一银行交易员表示，目前这波行情会延续到什么时候，现在还看不到头，很难说央行会不会重启正回购。

银行间市场资金供给有增无减，七天期回购加权利率周五补跌，加速下行逾60个基点(bp)至4.4%附近，隔夜品种则续降逾30bp，二者点差较上日有所缩窄。

随着春节长假后资金回流，央行公开市场本周一如预期再现空窗操作，由节前的大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。尽管市场预期货币政策稳中偏紧基调短期不具备转向条件，但央行维稳意图仍存。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.7942/4.8917 4.7250/4.8150 4.8088/4.8950 4.8525/4.9425 4.8513/5.1288

上日 4.8375/4.9400 4.7800/4.8625 4.8300/4.9150 4.8850/4.9725 4.8842/5.1567

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变动 -0.0433/-0.0483 -0.0550/-0.0475 -0.0212/-0.0200 -0.0325/-0.0300 -0.0329/-0.0279

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。