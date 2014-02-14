香港个股：光汇石油洽购美国油企Anadarko和Newfield的中国业务--消息

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透香港2月14日 - 知情人士对路透表示，香港上市石油贸易商兼船运公司--光汇石油 欲收购美国油企Anadarko Petroleum 和Newfield Exploration 的中国业务，已与这两家公司展开磋商。
光汇石油多年来一直在寻找在中国和海外进行上游投资的机会。该公司股票自2月11日以来暂停交易，以待公布一项“非常重大的收购交易”。
一名接近光汇石油的消息人士透露，这份公告是关于一项重大的上游交易。目前尚不能立刻知晓该公司停牌是否与Anadarko和Newfield的协商有关。光汇石油拒绝置评。
Anadarko和Newfield均未回复电子邮件发出的置评请求。由于磋商保密，消息人士拒绝透露身份。
路透11月时报导，Anadarko正考虑出售在中国持有的石油和油气项目，价值约10亿美元。(完) (编译 王翔琼；审校 侯向明)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。