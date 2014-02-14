香港个股：光汇石油洽购美国油企Anadarko和Newfield的中国业务--消息

路透香港2月14日 - 知情人士对路透表示，香港上市石油贸易商兼船运公司--光汇石油 欲收购美国油企Anadarko Petroleum 和Newfield Exploration 的中国业务，已与这两家公司展开磋商。

光汇石油多年来一直在寻找在中国和海外进行上游投资的机会。该公司股票自2月11日以来暂停交易，以待公布一项“非常重大的收购交易”。

一名接近光汇石油的消息人士透露，这份公告是关于一项重大的上游交易。目前尚不能立刻知晓该公司停牌是否与Anadarko和Newfield的协商有关。光汇石油拒绝置评。

Anadarko和Newfield均未回复电子邮件发出的置评请求。由于磋商保密，消息人士拒绝透露身份。

路透11月时报导，Anadarko正考虑出售在中国持有的石油和油气项目，价值约10亿美元。(完) (编译 王翔琼；审校 侯向明)