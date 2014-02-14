中国证券：光大证券乌龙指事件主角杨剑波起诉证监会，要求取消处罚

路透上海2月14日 - 去年8月16日中国光大证券 “乌龙指”事件的主角之一--光大证券前策略投资部总经理杨剑波周五表示，近日他已向北京市第一中级法院递交诉状起诉中国证监会，因其认为证监会此前认定的光大证券及其四位高管内幕交易等违规行为缺乏法律依据。

他在接受路透电话采访时指出，在起诉状中，他要求证监会取消对其的行政处罚，即60万元人民币罚款及终身证券市场禁入等处罚，并承担本案的诉讼费用。

“我们认为错单交易信息不属内幕信息，证监会的认定缺乏法律依据，...它对我的处罚属于违法行为。”杨剑波指出。

他说，他与律师在2月8日向北京一中院递交起诉材料，按相关法律，法院应在七个工作日内决定是否受理他的诉讼。

中国证监会相关人士对该起诉事件目前不愿发表评论。而杨剑波已于去年12月离开光大证券。

光大证券在去年8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指瞬间暴涨约5%。随后，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。

中国证监会经过调查后认为，光大证券在8月16日13时(公司高管层决策后)至14时22分转换并卖出50ETF、180ETF基金以及卖空IF1309、IF1312股指期货合约，构成《证券法》第202条和《期货交易管理条例》第70条所述的内幕交易行为。