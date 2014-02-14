美中贸易：美国ITC将裁决中国及台湾太阳能产品进口课税争议

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透洛杉矶/华盛顿2月14日 - 美国贸易官员可能把中国太阳能产品的进口税征收范围，扩及使用台湾生产部件的光伏面板，周五将有初步动作。此案对快速增长的美国太阳能市场有可能产生重大影响。
美国国际贸易委员会(ITC)将于1600GMT时做出初步裁决，确定是否有合理理由认定这类进口产品威胁或损害到美国国内太阳能产业。
2012年时，美国政府对中国太阳能产品课收重税。如果ITC裁定理由成立，美国政府将进入扩大课征重税范围的程序，可能加剧贸易争端。反之，如果ITC裁定不成立，有可能阻止原告德国太阳能制造商SolarWorld AG 美国分公司提出的诉讼。
SolarWorld指控中国制造商把面板部件的生产转移到台湾，藉以躲过课税，并继续向美国市场倾销低价产品。
太阳能市场研究机构GTM Research高级副总裁Shayle Kann表示，若裁定扩大征税范围，影响将比2012年的决定更大，因为制造商没有任何方便的躲避途径。
“制造商要么把生产转移到别处，要么支付关税。无论是哪一种，带来的影响都将远远超过上次，”他说。(完) (编译 洪曦; 审校 王翔琼/蔡美珍)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
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