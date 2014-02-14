中国人事：李克平获任中投公司副董事长兼总经理--新闻稿

路透北京2月14日 - 中国主权财富基金--中国投资有限公司 周五宣布，国务院2014年2月14日决定任命李克平任中投公司副董事长兼总经理。

刊登在中投公司网站上的新闻稿称，高西庆不再担任中投公司副董事长兼总经理职务。

中投网站显示， 李克平1956年出生，经济学学士。历任国家经济体制改革委员会宏观调控体制司副司长，国务院经济体制改革办公室宏观体制司副司长，全国社会保障基金理事会投资部主任、秘书长、副理事长，中投公司执行董事、副总经理兼首席投资官。现任该公司副董事长、总经理兼首席投资官。

新闻稿称，中投公司对高西庆同志过去六年多来在公司创建、公司治理、战略发展、投资和运营管理等方面做出的卓越贡献，给予高度评价并表示衷心感谢。

2013年7月，中国国务院任命丁学东为中投董事长兼首席执行官。此前，该职位一直空缺达四个多月之久。

掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。海外市场关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。