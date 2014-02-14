中国人事：李克平获任中投公司副董事长兼总经理--新闻稿

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透北京2月14日 - 中国主权财富基金--中国投资有限公司 周五宣布，国务院2014年2月14日决定任命李克平任中投公司副董事长兼总经理。
刊登在中投公司网站上的新闻稿称，高西庆不再担任中投公司副董事长兼总经理职务。
中投网站显示， 李克平1956年出生，经济学学士。历任国家经济体制改革委员会宏观调控体制司副司长，国务院经济体制改革办公室宏观体制司副司长，全国社会保障基金理事会投资部主任、秘书长、副理事长，中投公司执行董事、副总经理兼首席投资官。现任该公司副董事长、总经理兼首席投资官。
新闻稿称，中投公司对高西庆同志过去六年多来在公司创建、公司治理、战略发展、投资和运营管理等方面做出的卓越贡献，给予高度评价并表示衷心感谢。
2013年7月，中国国务院任命丁学东为中投董事长兼首席执行官。此前，该职位一直空缺达四个多月之久。
掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。海外市场关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。
中投2012年年报显示净利润同比增长六成；境外投资组合全年收益率达到10.60%，自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。 （完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。