日本新股：日本显示器(JDI)获批3月进行IPO，规模上看40亿美元

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透东京2月14日 - 全球最大平板及智慧(智能)手机面板商--日本显示器公司(JDI) 已获准下个月于东京股市挂牌，首次公开上市(IPO)规模料高达4,090亿日圆(40亿美元)。
JDI挂牌上市后，主导JDI浴火重生的政府基金将能够收回部分投资。JDI表示，既有股东将出售2.139亿股老股。
JDI供应面板的客户包括苹果 及三星 ，此次IPO亦将发行1.40亿股新股，希望筹资约1,540亿日圆(15.1亿美元)，用于厂房及设备。
此案亦设有超额配售权，最高可达1,800万股。
IPO价格初步定为每股1,100日圆。计划3月19日挂牌。
JDI成立于2012年，由日立 、索尼 及东芝 三家公司的面板部门合并。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。