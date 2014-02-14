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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 15:02 BJT

日本新股：日本显示器(JDI)获批3月进行IPO，规模上看40亿美元

路透东京2月14日 - 全球最大平板及智慧(智能)手机面板商--日本显示器公司(JDI) 已获准下个月于东京股市挂牌，首次公开上市(IPO)规模料高达4,090亿日圆(40亿美元)。

JDI挂牌上市后，主导JDI浴火重生的政府基金将能够收回部分投资。JDI表示，既有股东将出售2.139亿股老股。

JDI供应面板的客户包括苹果 及三星 ，此次IPO亦将发行1.40亿股新股，希望筹资约1,540亿日圆(15.1亿美元)，用于厂房及设备。

此案亦设有超额配售权，最高可达1,800万股。

IPO价格初步定为每股1,100日圆。计划3月19日挂牌。

JDI成立于2012年，由日立 、索尼 及东芝 三家公司的面板部门合并。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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