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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 15:17 BJT

韩国债市：韩国公债价格上涨，受机构投资者和外资买盘带动

路透首尔2月14日 - 周五韩国公债价格上涨，来自机构投资者的坚挺需求以及外资流入期货市场给予支撑。

韩国10年期公债收益率 收低1.4个基点，三年期韩债3月期货 收高0.02点。

今日收市价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.97 105.95

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.481% 3.495%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.133% 3.143%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 李春喜)
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