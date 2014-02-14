韩国债市：韩国公债价格上涨，受机构投资者和外资买盘带动

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透首尔2月14日 - 周五韩国公债价格上涨，来自机构投资者的坚挺需求以及外资流入期货市场给予支撑。
韩国10年期公债收益率 收低1.4个基点，三年期韩债3月期货 收高0.02点。
今日收市价 上日收市价
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韩国公债期货 KTBc1* 105.97 105.95
10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.481% 3.495%
五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.133% 3.143%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华; 审校 李春喜)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。