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亚洲 | 2014年 2月 15日 星期六 16:34 BJT

中国数据：1月M2同比增13.2%，新增人民币贷款1.32万亿元--央行

路透上海2月15日 - 中国人民银行周六公布数据显示，2014年1月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.2%，与路透的调查中值13.2%一致；1月新增人民币贷款1.32万亿元，高于路透调查中值的1.1万亿元。

央行数据并显示，1月中国社会融资规模为2.58万亿元，较上年同期多399亿元；人民币贷款余额同比增14.3%，路透调查中值为13.9%。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

以下为具体历史数据 货币供应量(较上年同期%):

2014年1月 2013年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

M2 13.2 13.6 14.2 14.3 14.2 14.7 14.5 14.0 15.8 16.1 15.7 15.2 15.9

M1 1.2 9.3 9.4 8.9 8.9 9.9 9.7 9.1 11.3 11.9 11.9 9.5 15.3

M0 22.5 7.1 7.7 8.0 5.7 9.3 9.5 9.9 10.8 10.8 12.4 17.2 4.4 人民币贷款:

2014年1月 2013年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

新增(亿元) 13,200 4,825 6,246 5,061 7,870 7,113 6,999 8,605 6,674 7,929 10,600 6,200 10,700

余额(万亿) 73.21 71.90 71.41 70.79 70.28 69.49 68.78 68.08 67.22 66.55 65.76 64.70 64.08

同比增长(%) 14.3 14.1 14.2 14.2 14.3 14.1 14.3 14.2 14.5 14.9 14.9 15.0 15.4 (完)

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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