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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 08:26 BJT

《台湾重要政经日程》--2月17日

===================今日重要政经消息=============================

2/17(一)

--11:00 工研院2014年十大ICT产业关键议题记者会。

--12:30 经济部工业局新旧任局长交接仪式。

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2/18(二)

--14:00 住商不动产记者会。 *--12:00 富邦人寿记者会。

--16:00 主计总处公布2013年第四季GDP统计值，第四季概估值为年增率2.92%。

2/19(三)

--12:00 债券研究联谊会举办2014债市展望座谈。 *--12:00 三三会邀请文化部长演讲〞文创产业与政策发展〞。

2/20(四) *--14:00 京城银行 举行投资人说明会。

--16:00 经济部公布1月外销订单，12月年增7.4%。

--16:10 央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。

2/21(五)

--央行标售103/5期30年期公债，金额预定300亿台币，26日发行。

--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。

2/24(一)

--16:00 经济部公布1月工业生产指数，12月为较上年同期升5.07%。

2/25(二)

--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。

--16:10 央行公布1月M2年增率，12月为年增5.75%。

2/26(三)

--08:30 1月经季节调整失业率，上月为4.12%。

--10:30 仲量联行不动产高峰论坛。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

3/3(一)

--12:00 群益投信记者会。

3/5(三)

--08:30 2月消费者物价指数年率，1月为年增0.76%。

--16:10 央行公布2月底外汇存底，1月底为4,169.35亿美元。

3/7(五)

--16:00 财政部公布2月出口金额，1月较上年同期跌5.3%。

3/26(三)

--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2(五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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