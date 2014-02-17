《台湾重要政经日程》--2月17日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
===================今日重要政经消息=============================
2/17(一)
--11:00 工研院2014年十大ICT产业关键议题记者会。
--12:30 经济部工业局新旧任局长交接仪式。
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2/18(二)
--14:00 住商不动产记者会。 *--12:00 富邦人寿记者会。
--16:00 主计总处公布2013年第四季GDP统计值，第四季概估值为年增率2.92%。
2/19(三)
--12:00 债券研究联谊会举办2014债市展望座谈。 *--12:00 三三会邀请文化部长演讲〞文创产业与政策发展〞。
2/20(四) *--14:00 京城银行 举行投资人说明会。
--16:00 经济部公布1月外销订单，12月年增7.4%。
--16:10 央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/21(五)
--央行标售103/5期30年期公债，金额预定300亿台币，26日发行。
--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。
2/24(一)
--16:00 经济部公布1月工业生产指数，12月为较上年同期升5.07%。
2/25(二)
--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。
--16:10 央行公布1月M2年增率，12月为年增5.75%。
2/26(三)
--08:30 1月经季节调整失业率，上月为4.12%。
--10:30 仲量联行不动产高峰论坛。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/3(一)
--12:00 群益投信记者会。
3/5(三)
--08:30 2月消费者物价指数年率，1月为年增0.76%。
--16:10 央行公布2月底外汇存底，1月底为4,169.35亿美元。
3/7(五)
--16:00 财政部公布2月出口金额，1月较上年同期跌5.3%。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2(五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12