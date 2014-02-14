《全球汇市一周综述》美元因数据疲软受挫，欧元静候GDP出炉

整理 艾茂林

路透北京2月14日 - 美联储新掌门人叶伦本周国会首秀，强调将继续缩减购债刺激，并告诫称不要过度解读近期的就业数据。叶伦的表态让市场感到安心，并激励美元脱离两周低位。但美国接下来公布的零售销售和初请失业金等经济数据令人失望，打压美元回调至三周低点。

美国数据疲弱，和英国央行对经济的乐观预期形成对照。英国央行本周公布的通胀报告上调经济预估，并表示利率可能在一年多之后开始从纪录低位调升。英镑兑美元应声上扬，一路走升触及近三年高点。而鉴于欧洲央行总裁德拉吉对经济的悲观看法，以及可能实施负存款利率的传闻频现，短期内欧元兑英镑恐将承压。

下周美国、日本和澳洲央行将先后公布政策会议记录，更有多位美联储官员发表讲话，欧元集团会议和20国集团会议也会陆续登场，汇市将密切关注。

数据方面，下周值得留意的是日本国内生产总值(GDP)、工业生产和贸易收支，美国和英国消费者物价指数(CPI)，以及欧美国家的采购经理人指数(PMI)。

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**美国数据疲软，美元遇挫**

美联储新任主席叶伦承诺继续执行削减购债措施，一度提振美元指数脱离两周低点，但随后美国公布的经济数据令人失望，让美元再受重击。美元指数周五钉在三周低点。

欧元对意大利总理莱塔将辞职的消息反应不大。投资者更加关注今天稍晚发布的欧元区第四季国内生产总值(GDP)数据，以判断近期走势。

美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。

美元指数 周五在亚洲早盘低见80.194，为1月24日以来最低水位，随后攀升至80.282。

美元兑日圆 自周四低位101.695升至102.08，欧元兑美元 则升至近三周高位1.3675。

美元指数跌势伴随美债收益率下滑而来。美股反弹收高，因一些投资者眼光略过令人失望的数据，将疲态归咎于天气，而非基本面疲软。

**欧元对莱塔辞职反应不大**

意大利总理莱塔将在周五辞职，导致意大利政权在一年之内三度易手。但欧元对此反应不大。

“市场人士对意大利总理辞职的消息视而不见，因为最近欧元区经济没有传出利空消息，”三井住友信托银行的资深市场分析师Ayako Sera表示。

“但一旦欧元区经济开始出现疲弱迹象，市场将快速做出反应。”SeraSera说。

今天稍晚发布的欧元区第四季经济增长数据，将让投资者有机会研判欧元区经济体质。路透调查的分析师预计，欧元区经济增速将略微加快。

欧洲央行总裁德拉吉在上周政策会议后发表了对欧元区经济形势的悲观看法，他的讲话令市场警惕欧洲央行可能会在3月采取行动。

但巴黎银行分析师指出，长期持续的低通胀将抵消经济成长的正面消息，通胀将成影响欧洲央行进一步放松政策及欧元走势的关键因素。

**英镑表现亮眼**

英国央行周三发布通胀报告，上调经济成长预估，并暗示英国可能在明年加息，激励英镑兑美元 随后升至两周高位，周五更是攀升至近三年高位，触及1.6675美元，本周涨幅超过1.5%。

疲软的美国数据和英国央行认为英国经济前景相当乐观的看法形成鲜明对比，后者本周扶助英镑走高。

“英国央行看来要成为首家升息的主要央行，早于新西兰央行。”ING首席汇市策略师Chris Turner表示，“我们预计在2015年2月升息，所以短期来看，英镑不错，特别是兑欧元。”

UKFOREX企业销售报主管Alex Edwards说，“短期而言，英镑兑美元可能升向1.67，但这些水平我会非常谨慎，因英国央行的前瞻指引非常模糊。任何英国数据令人失望，将看到投资人出脱多头头寸。”