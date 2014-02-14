离岸人民币：台湾银行业1月底人民币存款2,145.22亿元，月增17.48%

路透台北2月14日 - 台湾央行周五表示，至今年1月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,145.22亿元，较前月成长约17.48%。

台湾外汇局副局长颜辉煌表示，1月存款持续增加主要仍因各银行持续推出优惠利率方案吸引存款。

与香港12月底人民币存款 8,604.72亿元相较，台湾人民币存款约达香港的24.93%，上月为22.1%。

1月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款增至1,658.19亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则成长至487.03亿元。

台湾央行稍早发布的12月外汇交易显示，美元/人民币虽稳居第三货币交易对的首位，其交易占所有币别交易量10.9%，路透换算约当592.7亿美元，但较上月明显下滑。

台湾人民币存款/放款趋势图请点选 r.reuters.com/rej86v

以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元)

时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现/放款余额 汇款总额 美元/人民币交易

(亿美元) 2014年

1月 2,145.22 1,658.19 487.03 138.03 809.54 --

2013年

12月 1,826.00 1,382.19 443.81 127.39 1,004.54 592.70

11月 1,551.23 1,172.85 378.38 108.52 592.17 868.14

10月 1,232.47 885.04 347.43 95.24 495.87 842.72

9月 986.59 662.80 323.79 90.29 369.75 881.82

8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 774.02

7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 743.94

6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 718.86

5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 1,027.03

4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 588.72

3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 640.77

2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 334.07

注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据

注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项

资料来源：台湾央行(完)