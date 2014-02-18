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货币新闻 | 2014年 2月 18日 星期二 15:47 BJT

台湾数据：去年第四季GDP成长率为2.95%，略调高今年经济展望--消息

路透台北2月18日 - 一位接近官方的消息人士周二表示，台湾主计总处统计2013年第四季经济成长率为2.95%，较1月底时概估的2.92%为高；而2014年经济成长率预估则调高至2.82%，先前预估为2.59%。

该消息人士并透露，2014年通膨率预估为1.07%(前估为1.21%)，至于2013年经济成长率为2.11%(概估值为2.19%)。

主计总处今日稍晚将正式公布上述数据。(完) (记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 张喜良)
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