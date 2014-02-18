台湾数据：去年第四季GDP成长率为2.95%，略调高今年经济展望--消息

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透台北2月18日 - 一位接近官方的消息人士周二表示，台湾主计总处统计2013年第四季经济成长率为2.95%，较1月底时概估的2.92%为高；而2014年经济成长率预估则调高至2.82%，先前预估为2.59%。
该消息人士并透露，2014年通膨率预估为1.07%(前估为1.21%)，至于2013年经济成长率为2.11%(概估值为2.19%)。
主计总处今日稍晚将正式公布上述数据。(完) (记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 张喜良)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选