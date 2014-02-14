金属期市：伦铜本周料收于平盘，两大经济体增速放缓造成拖累

0720GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.38%，报每吨7,137美元，从前一交易日扳回部分跌幅。

期铜已扳回今年以来部分跌幅，但今年迄今仍累计跌约3%。

上海期交所主力4月期铜合约 连续第二个交易日收平盘，报每吨50,670元人民币(8,400美元)。沪铜已较周二触及的两个月低点50,310元人民币扳回近1%。

中国2014年1月汽车销量同比增长6%，增幅仅为12月的三分之一，部分是由于卡车和大型客车等商用车销量不振。

与此同时，中国本土市场铜供应充足。上述分析师称，2月中中国保税区铜库存增至逾60万吨，因1月的大量进口进入本地市场。

分析师仍在密切关注下周公布的显示中国制造业状况的初步数据。

美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，这些最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。

其他金属中，期锡本周涨1.9%，至每吨22,600美元。(完)

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