金属期市：伦铜本周料收于平盘，两大经济体增速放缓造成拖累

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
0720GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.38%，报每吨7,137美元，从前一交易日扳回部分跌幅。
期铜已扳回今年以来部分跌幅，但今年迄今仍累计跌约3%。
上海期交所主力4月期铜合约 连续第二个交易日收平盘，报每吨50,670元人民币(8,400美元)。沪铜已较周二触及的两个月低点50,310元人民币扳回近1%。
中国2014年1月汽车销量同比增长6%，增幅仅为12月的三分之一，部分是由于卡车和大型客车等商用车销量不振。
与此同时，中国本土市场铜供应充足。上述分析师称，2月中中国保税区铜库存增至逾60万吨，因1月的大量进口进入本地市场。
分析师仍在密切关注下周公布的显示中国制造业状况的初步数据。
美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，这些最新迹象显示美国经济年初走软，受到极端寒冷天气的影响。
其他金属中，期锡本周涨1.9%，至每吨22,600美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/于春红; 审校 王洋/许娜)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。