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市场报道 | 2014年 2月 14日 星期五 15:55 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元受GDP数据支撑，但空头在1.37处扎营

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* 德国和法国国内生产总值(GDP)数据均略微好于预期

* 经济数据小幅改善可能产生较大影响

* 中长期投资大户自1.3690起买进欧元兑美元，商品交易顾问(CTA)在1.3740区域挂有停止单

* 大多数银行报告称，卖单在1.37及其上聚集

* 可能慢慢地小幅上扬，模型和动能基金买进

* 升破日线云区顶部1.3700，但今日纽约收盘是关键

(完)

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