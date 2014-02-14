《热点透视》从伯明翰俱乐部股权转移，看中国富豪带来的风险

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani 编译 郑茵

路透香港2月14日 - 中国投资者正将目光投向西方炫耀性资产(trophy assets)，足球队看起来是他们下手的对象。英超伯明翰俱乐部的大股东和前主席刚刚将部分股权卖给一家籍籍无名的中国公司，该俱乐部的事情就像是一个教训故事。个性鲜明的股东意味着风险，但中国会带来更多不安。

伯明翰已经见识过一位富有赞助人的起落了。由美发师转型成商人的香港人杨家诚牵头在2007-2009年期间收购了这家足球俱乐部。但由于面临洗钱指控，他在2月4日辞去了俱乐部董事会主席职务。2月12日，负债累累的伯明翰环球 宣布以4,500万港元(580万美元)的价格出售旗下英国子公司12%股权。

这笔现金来得及时--自从伯明翰俱乐部2011年从英超降级后，其母公司就出现了亏损。但买家似乎很神秘。在地方政府的注册网站上，北京良渚国际传媒广告有限公司是一家“设计、制造和广告”公司，成立于2005年，注册资本仅25万美元。作为协议的一部分，良渚将在俱乐部现有的四个董事席位中获得两席。如果出售24%股权的计划最终完成，良渚的影响力可能会进一步增大。

中国人很有钱，但由于资本管制以及法律体系不透明的缘故，追账却很难。这或许解释了伯明翰的控股集团为何要求良渚预付22%的定金。保险商美国国际集团(AIG) 同意向一家中国财团出售飞机租赁业务，却发现一年后钱也没有到账，最后在12月找到荷兰买家Aercap接盘。

从英国房地产开发项目到福布斯杂志乃至纽约时报 ，中国人对所有东西都表现出兴趣。财力雄厚的富豪可以买下那些亟待出手的财务脆弱资产，同时更多资金短绌的企业会发现中国带来了它们需要的流动性。而这件事的代价可能就是：被收购对象对于谁在暗中观察自己知之甚少。(完)