比特币交易平台遭黑客攻击，凸显虚拟货币风险

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约2月12日 - 专家们周三称，针对比特币交易平台的大规模黑客攻击，凸显虚拟货币交易的风险。

此类黑客攻击在技术上被称为分布式拒绝服务（DDoS）攻击，包含数千笔虚假交易，导致至少三家比特币网上交易平台暂停提现，直到确定哪些交易是真实交易。

这表明比特币和其它互联网业务一样容易受到黑客攻击。与美元等传统货币相比，比特币的储存和交易风险更大。黑客攻击导致比特币价格大跌。

“比特币协议仍是试验性的协议，处于初级阶段。”比特币基金会（Bitcoin Foundation）董事会成员、风险投资家Micky Malka说道。

“它将随着时间的推移而成熟。大家投资比特币的规模不应超过能够承担的损失。”

追踪比特币活动并提供比特币在线存储服务的网站blockchain.info首席执行官Andreas Antonopoulos表示，这并不是第一次针对比特币的黑客攻击。

Antonopoulos是一个核心比特币程序员组织的成员，也是应急处理程序员团队的成员，他们一直努力修复比特币交易代码中的漏洞，黑客们利用的正是这些漏洞。

他表示，修复工作应能于下周中期完成，这与比特币基金会发言人给出的预期类似。

比特币交易不受任何央行、公司或政府监管，价值也随其名声渐广而大幅波动。去年9月比特币的单价为150美元左右，12月末就已接近1000美元。

周二，位于斯洛文尼亚的Bitstamp成为过去几天内第二个暂停客户提现的大型比特币交易平台，原因是（交易）“结果不一致”以及DDoS攻击。

一天前，位于东京的比特币交易平台Mt. Gox称将继续无限期暂停提现。比特币的价格因此大跌至近两个月最低水平。

Antonopoulos表示，一个位于保加利亚的比特币交易平台也不得不暂停提现。

“参与者最好对发生黑客攻击做好准备，因为问题是攻击何时发生，而不是会不会发生。”华盛顿网络安全专家、KrebsOnSecurity.com博客作者Brian Krebs表示。

金融尽职调查专家、咨询公司Corgentum执行合伙人Jason Scharfman指出，投资者应该了解比特币的流动性并没有当初广告中说的那么好。

“这类攻击导致一些账户被冻结，因为交易平台不想出现错误支付。如果比特币被冻结或是提现存在问题，比特币的价格就会下跌。”

“这会吓到投资者吗？答案是肯定的。”Scharfman说道。

Scharfman表示有一个方法可以降低黑客攻击风险，即将人们所持有的比特币分散到各个不同的在线存储设备中。这样做的好处是如果一个平台遭到攻击，其它平台还可正常运转。

Scharfman还称对比特币交易的监管审查越严格，交易的安全性就越高。（完）