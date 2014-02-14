中国证券：新股上市首日虽屡屡秒停，但尚未发现明显操纵--证监会

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透北京／上海2月14日 - 近阶段中国沪深两市上市的新股在上市首日屡屡出现“秒停”现象，不过中国证监会新闻发言人周五表示，目前上海和深圳证交所对新股上市初期的异常交易行为，一直进行持续的密切监控，并未发现明显的操纵行为。
近期上市的新股在上市首日以价格上限开盘后，在不到一分钟时间内即分别触及较开盘价上涨10%和20%的上限规定，甚至一步到位至20%涨幅上限，随后即临时停牌至临收盘前，市场对此现象便冠以“秒停”。
“交易时间长短和股价是否存在操纵并无直接和必然的关系，市场操纵行为一直是我会重点打击的违规行为之一，”证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上指出，“今后一旦发现涉嫌股价操纵行为，将严格查处。”
他还指出，近期一些新股上市首日集合竞价结束后即出现秒停现象，交易时间较短暂，但多数新股还是维持了较高的换手率水平，例如今年来沪市上市的六只新股上市首日的平均换手率为41.41%。
他并未提及近期市场更加追捧的深市新股上市首日换手率。初步统计，今年来中小板和创业板的绝大多数新股上市首日换手率低于10%。
对于新股发行制度改革，他还指出，下一步证监会将继续坚持市场化改革方向，有序推进首次公开发行股票在审企业和新申报企业的审核工作，研究优化现有审核流程，提高发行审核环节透明度，强化对发行承销行为的检查和抽查，严肃查处违法违规行为。（完） (发稿 张晓翀／林琦; 审校 林高丽)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。