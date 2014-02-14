台湾央行：共发行999亿台币存单，存单发行余额增104亿

欧洲汇市：英镑因提前大选消息而急升之后进行盘整
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
路透台北2月14日 - 台湾央行周五公布，共发行999亿台币存单，相较存单到期金额895亿台币，存单发行余额增104亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 977.00
91天期 0.93 16.00
182天期 1.05 6.00
央行上日共发行3,947.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,011.6亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为负68亿台币，累计超额准备为负1,762亿，加计前期1%的超额准备为1,676亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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