台湾央行：共发行999亿台币存单，存单发行余额增104亿

路透台北2月14日 - 台湾央行周五公布，共发行999亿台币存单，相较存单到期金额895亿台币，存单发行余额增104亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 977.00

91天期 0.93 16.00

182天期 1.05 6.00

央行上日共发行3,947.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,011.6亿台币。