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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 16:50 BJT

中国汇市：人民币收贬续创年内新低，大行购汇抵消客盘结汇压力

(更新收盘报价和评论)
    * 即期高开低走，收盘及盘中均再创年内新低
    * 隔夜美元走软引导中间价开高
    * 中国1月CPI数据影响有限
    * 午盘大行购汇抵消客盘结汇压力

    路透北京2月14日 - 人民币兑美元即期 周五连续第四天收低，收盘及盘中均
刷新年内低位，本周累计下跌了0.05%。虽然中间价高开令早盘一度走升，午间客盘结汇也
再占上风，但大行购汇数次发力后，人民币仍以贬值告收。
    
    隔夜美国经济数据令市场失望，美元指数走低后中间价开高。交易员反映，早盘时客盘
购汇稍强，午后结汇占据上风，但大行购汇坚定推高美元价格。
    
    即期周五收于6.0668元，为今年以来最低收盘水平。全天波动幅度近60个点子，为春节
后最大。
        
    一股份行交易员表示，早盘即期跟随中间价小幅走强，主要与隔夜美元指数走低有关，
上午公布的中国1月份CPI符合预期，影响并不明显。客盘方面仍以结汇为主，这在即期和远
期中都有所体现。
        
    美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，最新迹象显示美国经济年初走
软，受到极端寒冷天气的影响。 
    
    中国1月居民消费价格指数(CPI)涨幅仍处在七个月来低位，工业生产者出厂价格指数(P
PI)为连续第23个月负增长，大致符合分析师预期，且与近期其他数据一致，均显示经济偏
弱。那让投资人没有理由预期中国央行会改变政策立场。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
       
 在岸市场人民币兑美元                        今日         上日     升贬
               即期成交价格                6.0668        6.0636   -0.05%
                     中间价                6.1070        6.1100    0.05%
               成交额                     170亿美元                  
                                                                     
             日内相对于中间价最大波幅  0.75% (上限±1%)   日高     日低
                   日内波动幅度(pips)         59         6.0613   6.0672 
               2014年来即期升贬值幅度       -0.21%                       
 1年期美元/人民币掉期升水                    180                     
                                                                     
 离岸人民币市场,北京时间16:37                今日          上日      
                1年期NDF                  6.1085/10      6.1105      
                        CNH即期           6.0370/78      6.0383      
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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