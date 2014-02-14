新兴汇市：印尼卢比有望创近五年最好周度表现，因资金涌入该国债市

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
海外基金空头回补带动韩元 上涨；台币 亦上升，受益于外资金融机构和国内出口商需求。
菲律宾披索兑美元 触及一个月高点44.710，追随无本金交割远期外汇(NDF) 走强。
马币(林吉特) 因资金流入债市而上升。
本周多数新兴货币上升，印尼卢比领涨，得益于本周稍早公布的中国1月贸易数据表现强劲。
韩元上涨1.0%，创10月18日止当周最大周度百分比涨幅。
披索升0.6%，泰铢 涨0.7%。
马币上升0.4%，坡元 上涨0.3%。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.86 102.16 +0.29 +3.36 105.28
坡元 1.2608 1.2647 +0.31 +0.19 1.2632
台币 30.347 30.408 +0.20 -1.31 29.950
韩元 1062.90 1066.40 +0.33 -0.71 1055.40
泰铢 32.35 32.58 +0.71 +1.58 32.86
菲律宾披索 44.63 44.86 +0.52 -0.52 44.40
印尼卢比 11820.00 11970.00 +1.27 +2.88 12160.00
印度卢比 62.21 62.42 +0.34 -0.66 61.80
马币 3.3060 3.3225 +0.50 -0.92 3.2755
人民币 6.0666 6.0636 -0.05 -0.21 6.0539
(完)
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(编译 石冠兰/王翔琼；审校 于春红)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。