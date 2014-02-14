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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 16:58 BJT

新兴汇市：印尼卢比有望创近五年最好周度表现，因资金涌入该国债市

海外基金空头回补带动韩元 上涨；台币 亦上升，受益于外资金融机构和国内出口商需求。

菲律宾披索兑美元 触及一个月高点44.710，追随无本金交割远期外汇(NDF) 走强。

马币(林吉特) 因资金流入债市而上升。

本周多数新兴货币上升，印尼卢比领涨，得益于本周稍早公布的中国1月贸易数据表现强劲。

韩元上涨1.0%，创10月18日止当周最大周度百分比涨幅。

披索升0.6%，泰铢 涨0.7%。

马币上升0.4%，坡元 上涨0.3%。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.86 102.16 +0.29 +3.36 105.28

坡元 1.2608 1.2647 +0.31 +0.19 1.2632

台币 30.347 30.408 +0.20 -1.31 29.950

韩元 1062.90 1066.40 +0.33 -0.71 1055.40

泰铢 32.35 32.58 +0.71 +1.58 32.86

菲律宾披索 44.63 44.86 +0.52 -0.52 44.40

印尼卢比 11820.00 11970.00 +1.27 +2.88 12160.00

印度卢比 62.21 62.42 +0.34 -0.66 61.80

马币 3.3060 3.3225 +0.50 -0.92 3.2755

人民币 6.0666 6.0636 -0.05 -0.21 6.0539

(完)

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(编译 石冠兰/王翔琼；审校 于春红)
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