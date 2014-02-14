路透伦敦2月14日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元持续在1.3700美元阻力区下方区间交投，主要支撑仍在1.3475/80美元附近。在1.3700美元上方，仍有从纪录高点1.6040美元引出的长期趋势线阻力位1.3845美元，这最终仍是上探1.4000美元前的重要阻碍。

美元/日圆：今日上午跌破101.80日圆，可能意味着回升至103日圆之路还得再等等，现在正朝双低点100.80日圆回落。若持续在101.80日圆下方的走势，可能会下探200日移动平均100.20日圆。若站上103日圆，则会重新测试105.50日圆和今年高点。

欧元/英镑：似乎在0.8160/70英镑区域上方寻获短线底部，但走势仍偏向下探0.8065英镑和2010年低点。若回升，可能在0.8270英镑区域和0.8330英镑区域面临阻力。

英镑/美元：昨天触及新高1.6673美元，逼近2011年高点1.6745美元。目前支撑位在1.6510/20美元附近，其后是1.6420美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3697 1.3679 +0.13 -0.35 1.3745

美元/日圆 101.85 102.15 -0.29 -3.28 105.30

欧元/日圆 139.50 139.71 -0.15 -3.55 144.63

美元/瑞郎 0.8921 0.8932 -0.12 -0.08 0.8928

英镑/美元 1.6703 1.6657 +0.28 +0.89 1.6556

美元/加元 1.0958 1.0972 -0.13 +3.18 1.0620

澳元/美元 0.9020 0.8977 +0.48 +1.20 0.8913

新西兰元/美元 0.8373 0.8340 +0.40 +2.04 0.8206

欧元/瑞郎 1.2218 1.2219 -0.01 -0.43 1.2271

欧元/英镑 0.8198 0.8210 -0.15 -1.19 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8363 8.8356 +0.01 -0.13 8.8474

美元/挪威克朗 6.0953 6.1027 -0.12 +0.48 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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