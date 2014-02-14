中国航运：新规继续禁止淡水河谷超大型货船Valemax靠泊

路透新加坡/北京2月14日 - 中国交通运输部公布，从7月1日起，将只允许最高25万吨级船舶靠泊码头，等于继续维持2012年1月以来禁止巴西矿业巨头淡水河谷的超大型货船Valemax靠泊禁令。

淡水河谷一直期望中国能够解除这项为保护本国航运业的禁令，但希望再次落空。

淡水河谷投资超过20亿美元，建造数艘40万吨货船，企图将运往中国的运输成本降低多达三分之一，同时能与澳洲对手力拓 及必和必拓 更好地竞争。

根据交通运输部官网2月10日的公告，由于港口结构不合理的矛盾较突出，必须核查码头能力，以符合多项规定，包括船舶靠泊吨位等级最高25万吨。

航运顾问公司Drewry Maritime Advisors总监Jayendu Krishna指出，虽然中国这项禁令确实增加淡水河谷的运费成本，但这些船舶投入营运并不成问题，因为可以靠泊其他港口。

目前在运作的Valemax共有30艘，部分由淡水河谷拥有，其余属于其他航运业者。淡水河谷表示，因为中国这项禁令，它在铁砂石运费成本每吨增加2-3美元。

受这项禁令影响，淡水河谷2012年2月在菲律宾设立一个转运码头，Valemax在当地将铁矿石移至开往中国的较小等级船舶。淡水河谷也在马来西亚兴建一座铁矿石储存及发送中心，预计今年开始运作。

Krishna表示，Valemax已经停靠过其他港口，包括意大利、日本、阿曼及韩国。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)