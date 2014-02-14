台湾汇市：台币随亚币走扬，因美国数据疲弱令美元下跌

* 台币随亚币走扬周线收升0.19%，明显低于韩元的1% * 外资虽大幅买超台股，惟净汇入资金有限 * 下周台币实质交易区间看在30.20-30.40 路透台北2月14日 - 台币兑美元 周五收升6.1分。交易员称，因美国疲弱的数 据令美元下跌，台币在亚洲货币走强、外资买超台股创2月以来单日最大金额带动下亦小幅 收高，但因方向不明确令成交量缩。 台币兑美元周线仅收升0.19%，逊于韩元兑美元 的上涨1%。相较于韩元的上 冲下洗，本周台币实质交投相对安静。展望下周，汇银人士认为，在缺乏明确事件主导下， 除非国际金融市场出现动荡，否则还是看在30.20-30.40。 “国际盘也是区间，像韩元也没升破1,060价位，台币就更闷了。”一位本地大型银行 交易员说。 虽然外资今日买超台股金额明显放大，不过汇银人士指出，今日外资也是两边操作，净 汇入的金额不足以明显推升台币。先前外资在台股累计卖超逾30亿美元，但实际汇出的金额 恐怕不到二分之一，相信外资回补持股的资金，应多属停留在保管行帐上的钱。 汇银人士认为，央行对台币的态度，才是主导走势的主要因素。 有外商银行交易员指出，近日除外资偏向汇出外，盘中常见油款、本地银行的美元买盘 加重台币贬值力道，显示央行有意让台币处于相对弱势的位置。 “从结果论来看，韩元升，我们没动，这推论不是没道理。但台币太弱会引发恐慌，央 行不会让弱势台币影响股市与整体经济。”该交易员说。 汇银人士认为，由于交投缺乏方向，银行间的交易盘料不致大举押注，下周台币仍将由 进、出口商的实质交易决定。 今日台币实质交易区间主要在30.280-30.306，上日在30.303-30.334。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度持 平；一个月远汇报价 尾盘报30.210/30.220，上日纽约盘收在30.260。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超95.70亿台币，再度转卖为买， 创2月以来单日买超最大金额；上交易日为卖超10.66亿台币。 韩元 周五在本地市场收高，创近四个月最佳单周表现，受益于韩股上扬，以及美 元在疲弱的美国数据打压下回落。 美国1月零售销售意外下滑，上周初请失业金人数上升，最新迹象显示美国经济年初走 软，受到极端寒冷天气的影响。 下周全球重要经济事件与数据包括： 周一：欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议；日本央行货币政策会议(至2月18日) ；欧元集团会议； 周二：澳洲央行发布2月政策会议记录。台湾公布2013年第四季经济成长率统计值；巴 西央行总裁对国外媒体和分析师讲话； 周三：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲 话、旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯演讲、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特演讲；美 国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布1月政策会议记录；美国1月房屋开工年率和建筑许可年 率； 周四：澳洲内部金融研究所/20国集团(G20)在澳洲召开会议(至2月21日)；第12届年度 欧洲金融服务大会；美国1月消费者物价指数(CPI)；美国一周初请失业金人数；美国1月领 先指标；美股惠普、沃尔玛公布业绩； 周五：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话；美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉 德演讲；美国1月成屋销售年率； 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.347 30.408 30.240-30.408 30.408 5.60 6.41 元太外汇经纪公司 30.345 30.402 30.278-30.402 30.402 2.32 2.78 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.200/-0.160 -0.180/-0.160 (完)