香港个股：昆仑能源称哈萨克斯坦业务占税前溢利一成，货币贬值将影响收益

路透香港2月14日 - 专注于液化天然气(LNG)终端业务的昆仑能源有限公司 周五称，来自哈萨克斯坦业务贡献占公司税前溢利约一成，因此该国稍早将其法定货币贬值将对公司的汇兑差额帐户及2014年整体综合收益可能产生一定影响。

昆仑能源指出，哈萨克斯坦国家银行稍早宣布将该国法定货币贬值，幅度达约19%

另一家在中国、哈萨克斯坦及加拿大从事油田服务的华油能源集团 此前亦预警，哈萨克斯坦货币大幅贬值，可能对公司2014年度收入产生一定影响。

美国缩减买债规模对新兴市场货币造成压力。随着最大贸易伙伴俄罗斯的货币贬值后，哈萨克斯坦国家银行于2月11日宣布将该国法定货币坚戈（Tenge）大幅贬值19.3%，美元对坚戈的兑换基准价从前一日的1比155.5调整为1比185。

昆仑能源为为中国石油 子公司，该股今天收报13.44港元，过去一个月跌逾2%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)