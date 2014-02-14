《中国债市每日综述》一二级暖势依旧，后市仍需看监管脸色而动

* 1月国内价格数据影响不大，债券一二级市场甜蜜过“双节”

* 流动性供给充裕，机构近期亦有加大债券配置力度

* 机构神经仍不敢太松弛，倾向视央行态度变化谨慎操作

路透北京2月14日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)周五继续下探。市场人士表示，1月国内物价数据影响不大，流动性供给充裕，机构近期亦有加大债券配置力度，一二级市场暖势不改，甜蜜过“双节”。不过，未来机构的神经还不敢太松弛，仍倾向于视央行态度变化谨慎操作。

“债市涨得挺明显，信用和利率（价格）都在涨，利率是三五年的，信用则主要是中长城投和三年以内的高评级债，”上海一银行交易员称，“钱松，机构又要开始配置，早配置早受益，有些信用债最近都跌了40、50个点（bp）了。”

他进一步指出，预计“两会”前央行货币政策都不会有实质转向，然资金成本当前无疑还处在历史高位水平，交易盘进一步大幅做多的能量或有限，部分选择落袋为安一些盈利。短期内，交易策略仍要视资金松紧情况与不同品种相对利率变化而动。

周五（14日），恰逢中国传统元宵节和西方情人节。

中国1月CPI低位持稳，预示物价温和上涨格局将在今年延续。但PPI深陷负增长泥淖接近两年之久，表明工业生产形势难以改观，一季度经济下行压力仍存。在当前通胀和实体经济环境下，预计央行货币政策将继续保持稳健，不会太紧亦难言太松。

受益于持续宽松的资金面，农发行周五上午招标发行的三期固息债需求火热，投标倍数均在3倍以上，定位均低于二级；在一二级市场良好的联动势头再现后，此前持观望态度的不少交易型机构亦开始加大配债力度。

剩余期限约2.92年的固息政金债14国开01券最新报价对应收益率 为5.41%/5.32%，上日尾盘为5.44%/5.37%；剩余期限约6.06年的固息13安康国资债最新成交对应收益率 为7.8800%，上日尾盘为8.0166%。

中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.536元，较上日结算价跌0.022元，或0.02%。

**供给充裕七天回购利率加速下行**

中国银行间市场资金供给有增无减，七天期回购加权利率周五补跌，加速下行逾60个基点(bp)至4.4%附近，隔夜品种则续降逾40bp，二者点差较上日有所缩窄。

交易员认为，若央行公开市场没有新的回笼手段出台，就目前情况看，下周缴税及准备金例行调整等因素，料不致太多压制资金面，主要回购利率有望继续稳中有降。

上海一银行交易员表示，有增无减的资金供给，加上昨日隔夜回购的领先破位下行，今日七天期回购补跌。“下周应该也不会太紧，当然现在这情况，也还得看(回购利率每天)开盘情况。”

与此前北京时间9点左右即有开盘价相比，今日七天期回购迟至近10点才出现第一笔成交，显示市场对其定位较谨慎。

不过也有交易员担心，若回购利率连续下行，比如说隔夜和七天期加权利率分别降至3%或4%下方，不排除由此引发央行正回购或SLO等回笼措施的可能。

本周央行公开市场未进行任何操作，共净回笼资金4,500亿元人民币，创近一年来新高。

北京时间16:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1415 3.5775 -43.60

七天 4.3550 5.0002 -64.52

14天 4.5479 4.8740 -32.61

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8950 3.0700 -117.50

七天 3.4000 3.9950 -59.50

14天 3.8250 4.0000 -17.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3000 3.6900 -39.00

七天 4.4400 5.0200 -58.00

14天 4.5800 5.0000 -42.00

Shibor

其中:隔夜 3.2780 3.6690 -39.10

七天 4.4360 5.0210 -58.50

三个月 5.6005 5.6037 -0.32

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