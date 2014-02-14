路透基点：兆丰国际启动对长荣旗下子公司的2亿美元七年期贷款--RLPC

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透香港2月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，兆丰国际商业银行已启动对长荣国际储运公司旗下子公司的2亿美元七年期定期贷款，并担任本案的牵头行兼簿记行。
此贷款的利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点。若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过40个基点，借款人需支付额外的利息。
承贷5,000万美元及以上的银行，可获得牵头行的头衔和40个基点的前端费用。承贷3,000-4,900万美元的银行，可获得共同主办行头衔和30个基点的前端费用。承贷1,000-2,900万美元的银行，可获得经理行的头衔和10个基点的费用。
若提款数额低于额度的80%，则有15个基点的承诺费。
该贷款有15个月的宽限期，分24个季度不等额还款：3.5%(1-23个季度)，19.5%(第24个季度)。
此贷款的借款方为在巴拿马注册的Gaining Enterprises SA，其为长荣国际储运的全资子公司，长荣国际储运将为贷款提供担保。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。