路透基点：兆丰国际启动对长荣旗下子公司的2亿美元七年期贷款--RLPC

路透香港2月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，兆丰国际商业银行已启动对长荣国际储运公司旗下子公司的2亿美元七年期定期贷款，并担任本案的牵头行兼簿记行。

此贷款的利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码125个基点。若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过40个基点，借款人需支付额外的利息。

承贷5,000万美元及以上的银行，可获得牵头行的头衔和40个基点的前端费用。承贷3,000-4,900万美元的银行，可获得共同主办行头衔和30个基点的前端费用。承贷1,000-2,900万美元的银行，可获得经理行的头衔和10个基点的费用。

若提款数额低于额度的80%，则有15个基点的承诺费。

该贷款有15个月的宽限期，分24个季度不等额还款：3.5%(1-23个季度)，19.5%(第24个季度)。

此贷款的借款方为在巴拿马注册的Gaining Enterprises SA，其为长荣国际储运的全资子公司，长荣国际储运将为贷款提供担保。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)