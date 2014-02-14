中国期市：沥青期货连三日收跌，主力资金移仓令期价承压

路透北京2月14日 - 上海期货交易所石油沥青期货周五连续第三日收跌，1402合约封于跌停板。分析师表示，时值沥青消费淡季，但更重要的是主力资金移仓过程中打压期价所致。

上期所沥青1402合约 报收于跌停价4,092元人民币，主力合约1406合约 则连续第三天收跌，报4,394元，下跌0.9%。

沥青期货的第一个主力合约1402合约即将到期，主力资金正在从1402合约移仓至1406合约。格林大华能源化工研究所所长刘振海表示，由于沥青期货是一个新合约，新进入期货市场的生产厂商对这一过程尚在熟悉过程中，移仓进程比较缓慢，近期价格下跌更多是资金推动，主要是主力资金为移仓而打压期价。

“现在冬储已经基本结束，但仍处于消费淡季，此次价格下跌纯粹是资金推动，与现货关系不大，”刘振海称。

他提到，主力资金移仓过程中打压期价很正常，就是先打压，后建仓，然后在5-6月份沥青消费旺季来临之前逐步拉升期价，从这个额角度而言，沥青期货短期仍有下跌动能。

上海中期分析师也提到，就沥青期货1406合约而言，在寒冷的季节过去后，沥青整体市场有望逐步复苏活力，加之当前部分生产商停产，所以短期该合约下跌空间有限，短线或维持震荡，但鉴于整体期货市场的交投流动性不佳，所以谨慎观望为宜。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手)

上期所 沪铜(cu) 1404 50,670 0.04 202,332

黄金(au) 1406 256.85 1.26 187,446

螺纹钢 (rb) 1405 3,412 0.41 1,300,408

橡胶 (ru) 1405 15,620 -0.54 204,414

大商所 豆粕 (m) 1405 3,446 1.06 1,393,354

豆油 (y) 1405 6,744 0.99 618,300

焦炭 (j) 1405 1,316 -0.60 212,100

郑商所 白糖 (sr) 1405 4,563 0.00 564,428

棉花 (cf) 1405 20,065 0.60 78,298

中金所 沪深300(if) 1403 2,292.2 0.48 46,058