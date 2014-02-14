中国期市：沥青期货连三日收跌，主力资金移仓令期价承压

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透北京2月14日 - 上海期货交易所石油沥青期货周五连续第三日收跌，1402合约封于跌停板。分析师表示，时值沥青消费淡季，但更重要的是主力资金移仓过程中打压期价所致。
上期所沥青1402合约 报收于跌停价4,092元人民币，主力合约1406合约 则连续第三天收跌，报4,394元，下跌0.9%。
沥青期货的第一个主力合约1402合约即将到期，主力资金正在从1402合约移仓至1406合约。格林大华能源化工研究所所长刘振海表示，由于沥青期货是一个新合约，新进入期货市场的生产厂商对这一过程尚在熟悉过程中，移仓进程比较缓慢，近期价格下跌更多是资金推动，主要是主力资金为移仓而打压期价。
“现在冬储已经基本结束，但仍处于消费淡季，此次价格下跌纯粹是资金推动，与现货关系不大，”刘振海称。
他提到，主力资金移仓过程中打压期价很正常，就是先打压，后建仓，然后在5-6月份沥青消费旺季来临之前逐步拉升期价，从这个额角度而言，沥青期货短期仍有下跌动能。
上海中期分析师也提到，就沥青期货1406合约而言，在寒冷的季节过去后，沥青整体市场有望逐步复苏活力，加之当前部分生产商停产，所以短期该合约下跌空间有限，短线或维持震荡，但鉴于整体期货市场的交投流动性不佳，所以谨慎观望为宜。
中国期市主要品种收盘信息：
交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手)
上期所 沪铜(cu) 1404 50,670 0.04 202,332
黄金(au) 1406 256.85 1.26 187,446
螺纹钢 (rb) 1405 3,412 0.41 1,300,408
橡胶 (ru) 1405 15,620 -0.54 204,414
大商所 豆粕 (m) 1405 3,446 1.06 1,393,354
豆油 (y) 1405 6,744 0.99 618,300
焦炭 (j) 1405 1,316 -0.60 212,100
郑商所 白糖 (sr) 1405 4,563 0.00 564,428
棉花 (cf) 1405 20,065 0.60 78,298
中金所 沪深300(if) 1403 2,292.2 0.48 46,058
注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单 位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
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路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。