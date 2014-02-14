《全球汇市》欧元兑美元触及三周高位，德法两国GDP数据好于预期

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
IronFX Global全球外汇策略主管Marshall Gittler称，“近期美国出炉了一系列逊于预期的指标，令人质疑该国的复苏前景。”
澳洲就业数据意外疲弱，致使澳元兑美元周四下跌0.01美元，目前澳元成为了焦点。
不过，澳元周五持续反弹，兑美元 上涨0.5%至0.9018美元，得益于中国1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，大致符合预期。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3686 1.3679 +0.05 -0.43 1.3745
美元/日圆 101.94 102.15 -0.21 -3.19 105.30
欧元/日圆 139.52 139.71 -0.14 -3.53 144.63
美元/瑞郎 0.8930 0.8932 -0.02 +0.02 0.8928
英镑/美元 1.6701 1.6657 +0.26 +0.88 1.6556
美元/加元 1.0955 1.0972 -0.15 +3.15 1.0620
澳元/美元 0.9028 0.8977 +0.57 +1.29 0.8913
新西兰元/美元 0.8376 0.8340 +0.43 +2.07 0.8206
欧元/瑞郎 1.2222 1.2219 +0.02 -0.40 1.2271
欧元/英镑 0.8194 0.8210 -0.19 -1.24 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8216 8.8356 -0.16 -0.29 8.8474
美元/挪威克朗 6.0987 6.1027 -0.07 +0.53 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 许娜/王冠中/田建华/王翔琼/艾茂林/于春红)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。