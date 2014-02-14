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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 17:35 BJT

《全球汇市》欧元兑美元触及三周高位，德法两国GDP数据好于预期

IronFX Global全球外汇策略主管Marshall Gittler称，“近期美国出炉了一系列逊于预期的指标，令人质疑该国的复苏前景。”

澳洲就业数据意外疲弱，致使澳元兑美元周四下跌0.01美元，目前澳元成为了焦点。

不过，澳元周五持续反弹，兑美元 上涨0.5%至0.9018美元，得益于中国1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，大致符合预期。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3686 1.3679 +0.05 -0.43 1.3745

美元/日圆 101.94 102.15 -0.21 -3.19 105.30

欧元/日圆 139.52 139.71 -0.14 -3.53 144.63

美元/瑞郎 0.8930 0.8932 -0.02 +0.02 0.8928

英镑/美元 1.6701 1.6657 +0.26 +0.88 1.6556

美元/加元 1.0955 1.0972 -0.15 +3.15 1.0620

澳元/美元 0.9028 0.8977 +0.57 +1.29 0.8913

新西兰元/美元 0.8376 0.8340 +0.43 +2.07 0.8206

欧元/瑞郎 1.2222 1.2219 +0.02 -0.40 1.2271

欧元/英镑 0.8194 0.8210 -0.19 -1.24 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8216 8.8356 -0.16 -0.29 8.8474

美元/挪威克朗 6.0987 6.1027 -0.07 +0.53 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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