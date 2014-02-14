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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 17:38 BJT

中国债市：LPR报价第二日上涨，打破此前近三个月稳势

路透上海2月14日 - 中国全国银行间同业拆借中心数据显示，至周五，贷款基础利(Loan Prime Rate，LPR)报价 连续第二日上涨，打破此前近三个月稳势。

一年期作为现有唯一LPR品种，最新报在5.76%，较周四的5.74%上涨两个基点(bp)。而此前追溯至2013年11月19日，该价格均维持在5.73%未有任何变化。

LPR作为利率市场化的产物，可以作为银行间债市利率互换(IRS)交易的基础利率，自2013年10月下旬起正式发布。根据此前情况来看，其成交极为清淡，IRS基础利率仍以七天期回购和shibor(上海银行间同业拆放利率)等为主。

LPR报价银行团现由九家商业银行组成，全国银行间同业拆借中心为贷款基础利率的指定发布人。每个交易日根据各报价行的报价，剔除最高、最低各一家报价，对其余报价进行加权平均计算后，得出贷款基础利率报价平均利率，并于11:30对外发布。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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