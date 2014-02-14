中国债市：LPR报价第二日上涨，打破此前近三个月稳势

路透上海2月14日 - 中国全国银行间同业拆借中心数据显示，至周五，贷款基础利(Loan Prime Rate，LPR)报价 连续第二日上涨，打破此前近三个月稳势。

一年期作为现有唯一LPR品种，最新报在5.76%，较周四的5.74%上涨两个基点(bp)。而此前追溯至2013年11月19日，该价格均维持在5.73%未有任何变化。

LPR作为利率市场化的产物，可以作为银行间债市利率互换(IRS)交易的基础利率，自2013年10月下旬起正式发布。根据此前情况来看，其成交极为清淡，IRS基础利率仍以七天期回购和shibor(上海银行间同业拆放利率)等为主。