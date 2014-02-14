中国债市：LPR报价第二日上涨，打破此前近三个月稳势

中原期货：郑商所菜粕期货短期将进入振荡格局
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透上海2月14日 - 中国全国银行间同业拆借中心数据显示，至周五，贷款基础利(Loan Prime Rate，LPR)报价 连续第二日上涨，打破此前近三个月稳势。
一年期作为现有唯一LPR品种，最新报在5.76%，较周四的5.74%上涨两个基点(bp)。而此前追溯至2013年11月19日，该价格均维持在5.73%未有任何变化。
LPR作为利率市场化的产物，可以作为银行间债市利率互换(IRS)交易的基础利率，自2013年10月下旬起正式发布。根据此前情况来看，其成交极为清淡，IRS基础利率仍以七天期回购和shibor(上海银行间同业拆放利率)等为主。
LPR报价银行团现由九家商业银行组成，全国银行间同业拆借中心为贷款基础利率的指定发布人。每个交易日根据各报价行的报价，剔除最高、最低各一家报价，对其余报价进行加权平均计算后，得出贷款基础利率报价平均利率，并于11:30对外发布。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透台北4月20日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,561亿台币。
--上车盘买少见少，全港尺价低于1万港元的放盘住宅单位仅3,841个，按月减15%，九龙区仅73个急跌三成；连楼价落后大市的深井浪翠园，尺价已升穿1万港元关口，上车更困难。