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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 17:41 BJT

东南亚股市：追随亚股收高，卢比走强带动印尼股市小涨

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 389.72 2.81 +0.73 +0.35 388.37

新加坡 3038.71 -1.19 -0.04 -4.06 3167.43

马来西亚 1819.37 2.22 +0.12 -2.55 1866.96

泰国 1311.87 -2.19 -0.17 +1.01 1298.71

印尼 4508.04 16.38 +0.36 +5.47 4274.18

菲律宾 6113.66 11.94 +0.20 +3.80 5889.83

越南 572.22 2.04 +0.36 +13.39 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 田建华/王洋; 审校 于春红)
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