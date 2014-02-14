东南亚股市：追随亚股收高，卢比走强带动印尼股市小涨

中原期货：郑商所菜粕期货短期将进入振荡格局
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 389.72 2.81 +0.73 +0.35 388.37
新加坡 3038.71 -1.19 -0.04 -4.06 3167.43
马来西亚 1819.37 2.22 +0.12 -2.55 1866.96
泰国 1311.87 -2.19 -0.17 +1.01 1298.71
印尼 4508.04 16.38 +0.36 +5.47 4274.18
菲律宾 6113.66 11.94 +0.20 +3.80 5889.83
越南 572.22 2.04 +0.36 +13.39 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 田建华/王洋; 审校 于春红)
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透台北4月20日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,561亿台币。
--上车盘买少见少，全港尺价低于1万港元的放盘住宅单位仅3,841个，按月减15%，九龙区仅73个急跌三成；连楼价落后大市的深井浪翠园，尺价已升穿1万港元关口，上车更困难。