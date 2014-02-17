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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 12:00 BJT

台湾债市：RP利率持平低位，本周欠缺交割紧缩因子

路透台北2月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持平。市场交易人士认为，本周欠缺交割紧缩因子，且银行端及寿险端资金仍显充裕，RP市场交投平稳，成交利率维持在既有区间不变。

他们并指出，近期台债偏向多头格局，部分交易商资金需求增加，不过整体资金偏向宽松，包括银行、寿险资金皆显宽松，仅有投信端资金稍显多缺不一，令公债及公司债RP利率持稳在原有区间。

〞通货回笼威力持续递减中 。〞一位证券商交易员说。

另有券商交易人士指出，本来预期年后通货回笼将使市场资金略显浮滥，但随着央行冲销力道略有增加，央行存单余额亦增至6.6兆(万亿)台币，加以部分券商资金需求增温，本月RP利率料将持平不变。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，也和上日相同。

本周新债发行量不高，目前仅有周一万旭电业 1亿台币可转换公司债、周二统一 36亿公司债及周四和益化工 7亿可转换公司债。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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