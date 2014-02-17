台湾债市：RP利率持平低位，本周欠缺交割紧缩因子

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透台北2月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持平。市场交易人士认为，本周欠缺交割紧缩因子，且银行端及寿险端资金仍显充裕，RP市场交投平稳，成交利率维持在既有区间不变。
他们并指出，近期台债偏向多头格局，部分交易商资金需求增加，不过整体资金偏向宽松，包括银行、寿险资金皆显宽松，仅有投信端资金稍显多缺不一，令公债及公司债RP利率持稳在原有区间。
〞通货回笼威力持续递减中 。〞一位证券商交易员说。
另有券商交易人士指出，本来预期年后通货回笼将使市场资金略显浮滥，但随着央行冲销力道略有增加，央行存单余额亦增至6.6兆(万亿)台币，加以部分券商资金需求增温，本月RP利率料将持平不变。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，大致与上日相同。
主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，也和上日相同。
本周新债发行量不高，目前仅有周一万旭电业 1亿台币可转换公司债、周二统一 36亿公司债及周四和益化工 7亿可转换公司债。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12