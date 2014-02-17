台湾债市：五年公债103/4殖利率盘初平盘整理，美债今休市欠缺指引

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透台北2月17日 - 台湾五年期公债103/4 殖利率周一盘初平盘整理。交易员认为，由于美国金融市场周一休市，早盘台债交投偏向安静，至于主流券殖利率因先前跌幅已大而稍事休息，暂在平盘附近整理。
交易员指出，目前市场仍偏多看待10年公债103/6 发行前交易表现，不过美国市场休市一天，略影响今日10年新券103/6交投淡静，反倒是10年期旧券102/10因与新券103/6的利差吸引特定买盘进场，早盘不仅交投趋热、殖利率也向下往1.57%靠近。
〞美债今天休市，没有柴火，台债先在平盘整理。〞一位证券商交易员称。
美国公债收益率上周五在上日大跌后小幅攀升，但上行趋势可能受阻，因近期一连串的经济数据弱于预期，令对美国经济复苏的稳定性疑虑加重。指标10年期公债 价格跌3/32，收益率报2.74%，周四尾盘报2.73%。该收益率连升第二周。
交易员观察市场最新动态：
* 美10年债殖利率亚洲早盘大致持平在2.74%附近。
* 美国周一金融市场休市，台债早盘交投偏向安静。
* 五年券103/4盘初殖利率平盘附近整理。
* 10年公债新旧券间存有利差，令盘初10年旧券102/10吸引买盘进场。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.06-1.075%
* 10年公债103/6发行前交易：1.55-1.58%
本地时间10:22时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率微幅走高0.2基点至1.0685%
* 10年公债103/6殖利率在发行前交易暂无成交纪录
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路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12