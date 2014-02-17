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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 10:29 BJT

台湾债市：五年公债103/4殖利率盘初平盘整理，美债今休市欠缺指引

路透台北2月17日 - 台湾五年期公债103/4 殖利率周一盘初平盘整理。交易员认为，由于美国金融市场周一休市，早盘台债交投偏向安静，至于主流券殖利率因先前跌幅已大而稍事休息，暂在平盘附近整理。

交易员指出，目前市场仍偏多看待10年公债103/6 发行前交易表现，不过美国市场休市一天，略影响今日10年新券103/6交投淡静，反倒是10年期旧券102/10因与新券103/6的利差吸引特定买盘进场，早盘不仅交投趋热、殖利率也向下往1.57%靠近。

〞美债今天休市，没有柴火，台债先在平盘整理。〞一位证券商交易员称。

美国公债收益率上周五在上日大跌后小幅攀升，但上行趋势可能受阻，因近期一连串的经济数据弱于预期，令对美国经济复苏的稳定性疑虑加重。指标10年期公债 价格跌3/32，收益率报2.74%，周四尾盘报2.73%。该收益率连升第二周。

交易员观察市场最新动态：

* 美10年债殖利率亚洲早盘大致持平在2.74%附近。

* 美国周一金融市场休市，台债早盘交投偏向安静。

* 五年券103/4盘初殖利率平盘附近整理。

* 10年公债新旧券间存有利差，令盘初10年旧券102/10吸引买盘进场。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.06-1.075%

* 10年公债103/6发行前交易：1.55-1.58%

本地时间10:22时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率微幅走高0.2基点至1.0685%

* 10年公债103/6殖利率在发行前交易暂无成交纪录

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