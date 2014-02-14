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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 17:55 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元接近三年高位，因外界预计英国将率先升息

欧元兑英镑 跌0.17%至0.8198英镑。距1月底时触及的一年低位0.8168英镑不远。

Caxton FX外汇分析师Sasha Nugent称，“美国数据不太妙，同时英国经济前景鼓舞人气，当前推动英镑兑美元走势。”

“市场并没有把英国央行最新的前瞻性指引当回事，因为他们知道若经济保持当前的增长，英国央行未来将不得不升息。”

英国隔夜银行间货币市场利率当前反映出一年内有一丝加息的机会，在周三央行公布通胀报告前，时间框架是15个月。(完)
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