欧洲汇市：英镑兑美元接近三年高位，因外界预计英国将率先升息

中原期货：郑商所菜粕期货短期将进入振荡格局
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
欧元兑英镑 跌0.17%至0.8198英镑。距1月底时触及的一年低位0.8168英镑不远。
Caxton FX外汇分析师Sasha Nugent称，“美国数据不太妙，同时英国经济前景鼓舞人气，当前推动英镑兑美元走势。”
“市场并没有把英国央行最新的前瞻性指引当回事，因为他们知道若经济保持当前的增长，英国央行未来将不得不升息。”
英国隔夜银行间货币市场利率当前反映出一年内有一丝加息的机会，在周三央行公布通胀报告前，时间框架是15个月。(完)
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透台北4月20日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,561亿台币。
--上车盘买少见少，全港尺价低于1万港元的放盘住宅单位仅3,841个，按月减15%，九龙区仅73个急跌三成；连楼价落后大市的深井浪翠园，尺价已升穿1万港元关口，上车更困难。