更新版 1-中国债市：LPR打破近三个月稳势上涨，若升势确立有望带动IRS走高

中原期货：郑商所菜粕期货短期将进入振荡格局
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
* LPR打破近三个月稳势，连续两日上涨
* 以其为基准的IRS成交稀少，暂时影响不大
* 若升势确立，未来IRS或因此走高 (新增市场评论等内容)
路透上海2月14日 - 此前几乎如一潭死水的中国贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价 连续两日上涨，打破近三个月稳势。交易员称，因目前LPR基准的利率互换(IRS)成交极为稀少，其变化对市场影响暂时不大；但若持续上行并确立升势，传导作用下IRS有望随之走高。
全国银行间同业拆借中心数据显示，一年期作为现有唯一LPR品种，周五报在5.76%，较周四的5.74%上涨两个基点(bp)。而向前追溯至2013年11月19日，该价格均维持在5.73%未有任何变化。
上海一银行交易员表示，LPR止稳上涨，“目前对互换没什么大的影响。但如果再上更多的幅度，就可能会引发政策是不是会变化的猜测了。”
LPR作为利率市场化的产物，可以作为银行间债市利率互换(IRS)交易的基础利率，自2013年10月下旬起正式发布。根据此前情况来看，其成交极为清淡，IRS基础利率仍以七天期回购和shibor(上海银行间同业拆放利率)等为主。
至于大型银行同时上调LPR的说法，因中国外汇交易中心并没有公布每家LPR报价行的具体报价，暂时还无法确认。
不过广发银行高级交易员颜岩指出，贷款利率浮动限制已放开，从LPR上涨推测加息条件并不充分。反而从年初以来监管层对信贷较强的控制来看，不排除信贷规模紧张因素导致报价行提高相应LPR报价。当然，不论何种原因，若其不断上涨，影响预计将逐步显现。
去年10月推出LPR基准的IRS后，该品种累计成交名义本金不足10亿元人民币，而去年IRS月均成交逾2,000亿元，占比微不足道。
LPR报价银行团现由九家商业银行组成，全国银行间同业拆借中心为贷款基础利率的指定发布人。每个交易日根据各报价行的报价，剔除最高、最低各一家报价，对其余报价进行加权平均计算后，得出贷款基础利率报价平均利率，并于11:30对外发布。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透台北4月20日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,561亿台币。
--上车盘买少见少，全港尺价低于1万港元的放盘住宅单位仅3,841个，按月减15%，九龙区仅73个急跌三成；连楼价落后大市的深井浪翠园，尺价已升穿1万港元关口，上车更困难。