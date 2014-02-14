全球贵金属：2月13日SPDR黄金持仓量增0.94%，iShares白银持仓量持平

中原期货：大连铁矿石1709合约勉强收阳，K线组合形成“孕线形态”
铁矿石1709合约经历长达21个交易日的下跌后，在周三勉强以阳线报收，K线组合上形成“孕线形态”，后市能否企稳反弹还要看期价能否突破该形态的高点。从指标上看，期价近期的加速下跌使得均线乖离率较大，短线有修复的需求；MACD快慢线仍在0轴下继续下行，趋势性空头格局不变。铁矿石期货短线超跌，有技术修复的可能性。操作上，继续持有老空单，以10天均线做追踪止盈，没有持仓者以日内短线为主。(完)
路透2月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三增加0.94%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量则持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 25,924,888.7 2月13日 25,683,897.0 2月12日 240,991.7 0.94%
iShares 324,422,753.1 2月13日 324,422,753.1 2月12日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦 审校 白云)
铁矿石1709合约经历长达21个交易日的下跌后，在周三勉强以阳线报收，K线组合上形成“孕线形态”，后市能否企稳反弹还要看期价能否突破该形态的高点。从指标上看，期价近期的加速下跌使得均线乖离率较大，短线有修复的需求；MACD快慢线仍在0轴下继续下行，趋势性空头格局不变。铁矿石期货短线超跌，有技术修复的可能性。操作上，继续持有老空单，以10天均线做追踪止盈，没有持仓者以日内短线为主。(完)
--市区重建局去年以资助房屋形式发售九龙东启德＂焕然壹居＂338个单位，最终有16个未能售出，市建局昨天把该批货尾转作私楼并以十足市价公开发售。新价单平均尺价约1.58万港元，虽然较去年4月的旧价单高出约41%，却较目前同区新盘尺价低最多29%。
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。