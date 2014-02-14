全球贵金属：2月13日SPDR黄金持仓量增0.94%，iShares白银持仓量持平

中原期货：大连铁矿石1709合约勉强收阳，K线组合形成“孕线形态”

铁矿石1709合约经历长达21个交易日的下跌后，在周三勉强以阳线报收，K线组合上形成“孕线形态”，后市能否企稳反弹还要看期价能否突破该形态的高点。从指标上看，期价近期的加速下跌使得均线乖离率较大，短线有修复的需求；MACD快慢线仍在0轴下继续下行，趋势性空头格局不变。铁矿石期货短线超跌，有技术修复的可能性。操作上，继续持有老空单，以10天均线做追踪止盈，没有持仓者以日内短线为主。(完)