《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增202.65亿台币

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透台北2月14日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增202.65亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,011.6亿台币。上周存单发行量净增380.45亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
2/10 6,154.00 6,188.50 +34.50
2/11 4,196.50 4,239.15 +42.65
2/12 1,674.50 1,685.50 +11.00
2/13 3,937.00 3,947.50 +10.50
2/14 895.00 999.00 +104.00
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总计 16,857.00 17,059.65 +202.65
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
2/10 18.00 10.00
2/11 21.00 10.00
2/12 16.00 8.00
2/13 17.00 6.00
2/14 16.00 6.00
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总计 88.00 40.00 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。