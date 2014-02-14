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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 18:08 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增202.65亿台币

路透台北2月14日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增202.65亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,011.6亿台币。上周存单发行量净增380.45亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

2/10 6,154.00 6,188.50 +34.50

2/11 4,196.50 4,239.15 +42.65

2/12 1,674.50 1,685.50 +11.00

2/13 3,937.00 3,947.50 +10.50

2/14 895.00 999.00 +104.00

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总计 16,857.00 17,059.65 +202.65

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

2/10 18.00 10.00

2/11 21.00 10.00

2/12 16.00 8.00

2/13 17.00 6.00

2/14 16.00 6.00

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总计 88.00 40.00 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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