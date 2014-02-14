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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 18:28 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶在清淡交投中收低，市场缺乏风险偏好

上海期货交易所本周橡胶库存减少0.1%。

上海期交所交投最活跃的5月合约 跌85元人民币，收报每吨15,620元。

新加坡商品交易所近月3月橡胶合约 最新报每公斤191.20美分，上涨0.2美分。(完)

(编译 于春红/田建华; 审校 白云/艾茂林)
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