重温稿-台湾货币市场：短率持稳，资金偏松令364天期存单标低于预期

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率续稳在低位
* 364天期存单利率标低于预期
* 天候欠佳稍有影响通货回笼速度
* 通货回笼时间将延长至下周
* 短票利率向下测试略见压
记者 詹静宜
路透台北2月14日 - 台湾银行间短率周五续稳在低位。银行资金调度人士认为，近期天候欠佳稍有影响通货回笼速度，令银行间资金持续分配不均；不过整体资金仍偏松，不仅今日交割五年期公债400亿台币无碍资金调度，连364天期存单得标利率亦低于预期，下周短率料将续处区间低位。
台湾央行稍早公布，1,200亿台币的364天期存单标售加权平均得标利率为0.572%。低于预期。 市场人士指出，本月央行扩大冲销364天期存单，吸引更多资金竞标，投标倍数提高到2.94倍，让得标利率未如预期走高反较上月走跌，整体资金仍显宽松。
展望下周，他们表示，受到湿冷天气影响，今年通货回笼速度较预期来得慢，预期今年通货回笼期间将延长至下周，且下周紧缩因子仅有周一交割1,200亿台币364天期存单，料下周资金情势将依旧偏松，短率可望持稳在既有区间低位。
“最近天气阴雨绵绵影响通货回笼速度，回笼时间可能因此延长。”一位大型官股银行资调人士称。
据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周五通货回笼约110.07亿台币，连续七日通货回笼已达1,933.55亿，累计发行数续降至1.769兆(万亿)。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收报0.386%；今日区间在0.295-0.410%，同上日；一周拆款利率成交在0.380-0.430%，上日区间亦同。
**短票利率向下测试略见压力**
短票市场方面，大型票券商资调人士表示，周五发票量略增，算是本周以来最大量，下周发票量则大致持平于本周，短票利率则因向下测试略显压力而将暂稳在既有区间。
“这周末资金需求有稍大些!”一位票券商交易员说。
展望下周，大型票券商资调人士指出，由于多数银行仍坚守成交利率在0.60%上方，略有增添短票利率向下测试的难度，加以部分银行资金仍偏紧，预期下周短票利率仍将持在既有区间低位。
大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，大致持平于上日。
台湾央行周五共发行999亿台币存单，相较存单到期金额895亿台币，存单发行余额增104亿。
下周央行存单到期金额为1兆(万亿)1,653.7亿台币，落点分别为周一3,192.7亿、周二881.5亿、周三587亿、周四3,393.5亿、周五3,599亿。
拆款中心 资料显示，周五超额准备为负329亿台币，至周日累计超额准备为负2,749亿、加计前期1%的超额准备为689亿台币。
**RP利率大致持平**
债券市场附买回(RP)利率周五大致持平上日。今日有400亿台币的公债发行，加上月中资金需求高峰回复正常，投信见到赎回，寿险也见走钱，市场资金虽然充足但不致浮滥，令利率持在区间。
市场交易人士并指出，今日是中国元宵节及西洋情人节，部分交易员自行休假，交易亦较为清淡，调度需求以有新券交割的机构为主，多数证券商及票券商也无意于资金需求较大时议价，今日均以近期利率成交，待下周再观察市场资金水位变化。
〞投信今天有明显的赎回，而且月中用钱需求浮现，市况逐步恢复一般正常操作。〞一位证券商交易员说。
另名票券商交易员则指出，近来央行冲销力道不弱，亦见部分投信转往银行定存，解除较低利率的RP承作。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同；较长天期公司债见成交0.67-0.68%。
主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期利率则低见0.46-0.48%，也和上日相同。
下周新债发行量不高，目前仅有周一万旭电业 1亿台币可转换公司债、周二统一 36亿公司债及周四和益化工 7亿可转换公司债。(完) (集体采写 林妙容; 审校 林高丽/张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12