重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
以下为路透中文新闻为您整理的(2月10日-2月14日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周除周一升值外，连续四天收贬，全周累计贬值0.05 %。随着节后复工，客盘结汇逐步复苏，人民币重新面临升值压力，但大行购汇时有出现， 令升值屡次受阻。短期内市场情绪谨慎，跟随中间价保持窄幅波动的可能性较大。 公开市场操作: * 随着春节长假后资金回流，中国央行公开市场当周一如预期再现空窗操作，由节前的 大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。尽管市场预期货币政策稳中 偏紧基调短期不具备转向条件，但央行维稳意图仍存。市场人士表示，节后资金面呈现宽松 ，不过居高不下的资金利率仍令市场预期难脱谨慎。由于维持金融市场稳定仍是首要目标， 预计短期内央行暂不大可能重启正回购操作，以免引发市场恐慌。 债市: * 银行间市场现券收益率当周下跌，信用债表现更好。虽然央行公开市场回笼量创出近 一年新高，然不改资金供给充裕，机构近期亦有加大债券配置力度，推动一二级市场走暖。 但央行态度及其影响的流动性走势仍会是短期市场的决定性因素，扰动仍在，机构倾向于谨 慎做多。 票据: * 中国票据市场当周转贴利率受充裕资金供给带动稳步下行，交投也趋于活跃。与信贷 规模相比，近期流动性变化对票据价格影响更为主要，若未来资金面没有大的变化，转贴利 率有望继续小幅回落。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨3.5%。节后市场资金面较为宽松，IPO暂停以及 两会前的政策利好预期，市场表现较为强劲，在成长股和大盘股轮番表现的带动下，沪综指 周五创下一个半月来的收盘新高，收在2,115.848点。 期市: * 上海期铜当周小幅震荡。因担忧中国需求不振，铜价本周初明显回落，不过在美联储 新任主席发表对美国经济看法以及中国1月贸易数据超预期后，铜价有所反弹，中国沪铜主 力1404合约 周五收报每吨50,670元，全周累计下跌0.7%。 * 上海期金当周涨幅明显，美国经济数据受年初严寒天气影响表现疲弱，引发了对经济 成长的疑虑，黄金避险魅力再显。上海期金主力1406合约 周五收报每克256.85元 ，全周累计上涨3.28%。(完) (整理 边竞/林琦/李宏薇/李然/曹巍浩; 审校 林高丽)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12