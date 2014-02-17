版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 17:17 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，证券业卖超6.5亿台币

路透台北2月17日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/
4 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     11.50      5.50        +6.00
     票券业      0.50         0        +0.50
     证券业      2.50      9.00        -6.50
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐