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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 17:17 BJT

台湾债市：103/4期借券成交26.91亿台币，加权平均利率0.5838%

路透台北2月17日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细
节如下：
    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
   103/4    26.91    0.5900    0.5500        0.5838       173.0     179.0
                        
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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