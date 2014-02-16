重温稿-中国债市：LPR打破近三个月稳势上涨，若升势确立有望带动IRS走高

* LPR打破近三个月稳势，连续两日上涨

* 以其为基准的IRS成交稀少，暂时影响不大

* 若升势确立，未来IRS或因此走高

路透上海2月14日 - 此前几乎如一潭死水的中国贷款基础利率(Loan Prime Rate，LPR)报价 连续两日上涨，打破近三个月稳势。交易员称，因目前LPR基准的利率互换(IRS)成交极为稀少，其变化对市场影响暂时不大；但若持续上行并确立升势，传导作用下IRS有望随之走高。

全国银行间同业拆借中心数据显示，一年期作为现有唯一LPR品种，周五报在5.76%，较周四的5.74%上涨两个基点(bp)。而向前追溯至2013年11月19日，该价格均维持在5.73%未有任何变化。

上海一银行交易员表示，LPR止稳上涨，“目前对互换没什么大的影响。但如果再上更多的幅度，就可能会引发政策是不是会变化的猜测了。”

LPR作为利率市场化的产物，可以作为银行间债市利率互换(IRS)交易的基础利率，自2013年10月下旬起正式发布。根据此前情况来看，其成交极为清淡，IRS基础利率仍以七天期回购和shibor(上海银行间同业拆放利率)等为主。

至于大型银行同时上调LPR的说法，因中国外汇交易中心并没有公布每家LPR报价行的具体报价，暂时还无法确认。

不过广发银行高级交易员颜岩指出，贷款利率浮动限制已放开，从LPR上涨推测加息条件并不充分。反而从年初以来监管层对信贷较强的控制来看，不排除信贷规模紧张因素导致报价行提高相应LPR报价。当然，不论何种原因，若其不断上涨，影响预计将逐步显现。

去年10月推出LPR基准的IRS后，该品种累计成交名义本金不足10亿元人民币，而去年IRS月均成交逾2,000亿元，占比微不足道。